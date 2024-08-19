МИД РФ обвинил Армению в саботаже соглашения

Ереван саботирует договоренность, касающуюся разблокировки коридора через Сюникский район Армении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Первый канал.

© Аппарат Президента Республики Армения

Глава МИД заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мира между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций в Сюникском районе. При этом он подчеркнул, что главным на сегодняшний день является следование духу и букве трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты лидерами России, Азербайджана и Армении в 2020-2022 годах.

Ранее в Баку заявляли, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре. Позднее в Ереване опровергли обвинение в нарушении армянскими военными режима прекращения огня на границе, напомнив при этом о предложении властей Армении создать совместный механизм для расследования подобных нарушений.