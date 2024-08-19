Стало известно меню на приеме в честь Путина в Баку

«Кутабы», «Ляванги» из баклажанов, козленка в тандыре и жареную речную форель с картофелем подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь российского лидера Владимира Путина во дворце «Гюлистан» в Баку. Газета.Ru

Также в меню черная икра, традиционный холодный суп «айранаши», жареная «дюшбара», долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, национальные сладости. В качестве напитков участникам приема предложены Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020. ТАСС

18 августа Путин прибыл в Баку с государственным визитом. Российская газета