Патрушев раскрыл приоритет обеспечения интересов РФ в Арктике

Одним из приоритетов обеспечения национальных интересов России в Арктике является повышение боеготовности Северного флота. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что ранее США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете.

«Активно наращивают военное присутствие в Арктике, усиливают кампанию по дискредитации действий России в Арктическом регионе. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс еще больше усугубляет ситуацию», — отметил Патрушев.

На этом фоне, по его словам, одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в Арктике должно стать «расширение возможностей ВС РФ, включая повышение боеготовности Северного флота, который базируется в Кольском заливе».