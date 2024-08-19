Стало известно меню на приеме в честь Путина в Баку

"Ляванги" из баклажанов, кутабы, жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента РФ Владимира Путина во дворце "Гюлистан".

Также в меню черная икра, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп "айранаши", жареная "дюшбара", долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, национальные сладости.

Алиев прокатил Путина по Баку

В качестве напитков участникам приема предложены Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.