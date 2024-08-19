Лавров заявил о планах Запада найти Зеленскому замену

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Запад ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, выставляя его неудачником, передает ТАСС.

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Он рассказал, как официальные лица стран Запада заявляли о праве Украины самой выбирать способ защиты своего суверенитета передаваемым союзниками оружием.

«Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада, неспособности Зеленского выполнить отведенную ему миссию и говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители», — добавил дипломат.

Он добавил, что в западной прессе начинают создавать образ неудачника из Зеленского «сливать» его таким образом.

Ранее Лавров заявил, что Украина не смогла бы совершить подрыв «Северных потоков» без помощи США, а попытки переложить ответственность выглядят несерьезно.