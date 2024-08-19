Позиция западных стран по атаке Украины на Курскую область позорна, она говорит об их отчаянии и неспособности Владимира Зеленского выполнить "миссию", отведенную ему Западом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

"Они всегда говорили неправду и путались в показаниях, - сказал министр об отношении Запада к действиям Киева в Курской области. - [Их позиция] позорна. Она говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада, неспособности Зеленского выполнить отведенную ему миссию".