Лавров высказался о причастности США к атаке на Курскую область

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США причастны к атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал реакции стран Запада на атаку по российскому региону. По мнению дипломата, Владимир Зеленский не пошел бы на подобный шаг, если бы не получил прямое распоряжение со стороны США.

«На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный ослушался". Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение. <...> Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США», — заявил Лавров.

Ранее Лавров назвал власти Украины террористическими и нацистскими.