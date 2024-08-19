МИД РФ пригрозил Лондону

Россия продолжит работу над расширением своего «стоп-листа» в ответ на враждебные действия Великобритании. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В МИД отметили, что власти Великобритании продолжают агрессивный антироссийский курс, в рамках которого Лондон «декларирует заведомо провальную задачу нанесения России "стратегического поражения на поле боя"». При этом главную роль в этом играет ряд действующих в Лондоне аналитических центров и консалтинговых агентств, указали в ведомстве.

«В связи с этим принято решение о включении в ответный "стоп-лист" представителей ряда таких структур и закрытии для них въезда в Российскую Федерацию», — говорится в тексте.

В него попали 32 гражданина Великобритании. Кроме того в МИД РФ пообещали, что продолжат работу над расширением «стоп-листа» в ответ на враждебную линию Лондона.