Путин может готовиться к форс-мажору с транзитом газа через Суджу

18 августа президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Баку. 19 августа он провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По итогам встречи президент Азербайджана заявил, что стороны детально проанализировали ситуацию в газовой сфере, пишет ТАСС. Алиев отметил, что стороны активно работают в этом направлении и выразил уверенность, что Москва и Баку и дальше будут координировать свою деятельность.

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Как отмечает URA.RU со ссылкой на экспертов, Путин может готовиться к форс-мажору в Судже Курской области — там установлена газоизмерительная станция (ГИС), через которую природный газ из РФ поступает в Европу. При прекращении прямых поставок через Украину новая схема подачи газа может быть завязана на Азербайджане.

Специалисты считают, что сотрудничество РФ и Азербайджана в топливно-энергетическом секторе является основной темой на переговорах Путина и Алиева. В составе российской делегации присутствовал вице-премьер Александр Новак, который курировал эту сферу. По сообщениям СМИ, именно он прорабатывает вопрос поставок газа в Европу в случае прекращения транзита через Украину с января 2025 года — контракт на транзит действует до 1 января.

Политолог Марат Баширов отметил, что необходима схема транспортировки газа, которая будет приемлема и выгодна России. Если просто поменяться местами с Азербайджаном, то Россия лишится рынка сбыта.

«Даже если договор с Украиной о транзите будет закрыт, мы сможем обеспечить поставки через Турцию, которую, кстати, таким образом привяжем к себе еще больше», — сказал он.

Эксперт считает, что сейчас отказаться от транзита через Украину можно с минимальными имиджевыми потерями. После событий в Курской области Россия может отказаться от пролонгирования договора, сославшись на отсутствие гарантий безопасности и стабильности поставок. Тогда и Киев понесет потери: внутренние объемы газа значительно упадут, а доход от транзита местные компании потеряют.