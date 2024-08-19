Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в причастности США к подрыву «Северных потоков». Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину. RT на русском

«Соединенные Штаты - уже ни у кого сомнений нет - стоят за взрывами «Северных потоков», которые оставили Европу без дешевого российского топлива и, соответственно, без устойчивой основы экономического развития», - сказал министр. ТАСС

Ранее он заявил, что украинцы не смогли бы осуществить подрыв без помощи США, а попытки переложить ответственность выглядят несерьезно. Lenta.ru