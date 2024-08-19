Путин облегчил получение ВНЖ иностранцам, не согласным с ценностями Запада

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия будет оказывать помощь иностранцам, не разделяющим деструктивные неолиберальные установки, противоречащие традиционным ценностям. Им будет предоставлен вид на жительство (ВНЖ). Указ опубликован на сайте официальных правовых актов.

«Предоставить право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание <…> иностранных граждан, изъявившим желание переехать <…> по мотивам непринятия реализуемой этими государствами [западными] политики, <…>, противоречащей традиционным духовно-нравственным ценностям РФ», — говорится в указе.

Так, иностранные граждане могут обратиться за помощью без учета квоты, утвержденной правительством, и без необходимости предоставления документа о владении русским языком или знании истории и законов России.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев сообщил, что нужно ввести административную ответственность для тех, кто дискредитирует традиционные ценности. Это предложение приурочено к Году семьи, который был объявлен Владимиром Путиным.