Глава Азербайджана Ильхам Алиев отвез президента РФ Владимира Путина в «Белый город» Баку. Как сообщает РИА Новости, Алиев сам сел за руль президентского Mercedes.

В понедельник, 19 августа, Путин и Алиев провели в Азербайджане переговоры. Президенты обсуждали двусторонние и региональные вопросы, включая мирное соглашение Баку и Еревана по Нагорному Карабаху. Сообщалось, что по итогам переговоров стороны подпишут несколько документов.

Как отмечает РИА Новости, после переговоров Алиев решил показать Путину градостроительный проект «Белый город», в рамках которого ведется восстановление восточной части Баку. Ранее на этой территории находились предприятия нефтяной промышленности, а сейчас строятся жилые районы.

По данным агентства, также президенты посетят кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку. Затем пройдет прием, организованный в честь президента России во дворце «Гюлистан».