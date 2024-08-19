Алиев оценил визит Путина

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил Азербайджан с государственным визитом. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев.

По его словам, визит российского лидера «является исключительно важным» и он станет «очередным шагом в деле сближения» Баку и Москвы.

«Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям», - заключил Алиев.

Ранее посол Азербайджана в Москве Полад Бюль-Бюль оглы заявил, что в ходе встрече Путин и Алиев проведут очень насыщенный диалог, сообщает RT.