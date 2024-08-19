Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что убивал людей в зоне спецоперации. Однако он считает, что «убийство на войне — не убийство», а ликвидация опасности, так как противник в случае бездействия «убьет тебя, убьет твоих близких».

Да, ты совершаешь тяжкий грех. Но ты совершаешь его, чтобы сохранить жизнью — свою и своих товарищей, — поделился Милонов.

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Парламентарий отметил, что он является артиллеристом, который видит поле боя с камеры БПЛА. Во время попадания, после которого видны, например, уничтоженная машина и тела людей, «ты не чувствуешь ничего», добавил Милонов. Также депутат рассказал, что на любой войне необходимо оставаться человеком. Он привел в пример своих товарищей, которые принимают участие в боевых действиях с 2014 года.