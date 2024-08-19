Глава Чечни Рамзан Кадров поблагодарил американского бизнесмена Илона Маска и заявил, что его разработки помогают российским бойцам. Так он отреагировал на комментарий Маска, который опроверг сообщения о том, что подарил руководителю республики автомобиль Tesla Cybertruck.

Ранее Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону спецоперации. Глава Чечни поблагодарил Маска за автомобиль и пригласил его посетить Грозный.

Маск заявил, что не дарил Кадырову электропикап Cybertruck

После этого один из пользователей X задал бизнесмену вопрос — почему он поставляет автомобили в страну, которая находится под американскими санкциями. Маск назвал комментатора «отсталым», раз он принял слова Кадырова о подарке авто всерьез.

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец» — написал Кадыров.

Глава Чечни также поблагодарил Маска за терминалы спутниковой связи Starlink. По его словам, скорость интернета в зоне спецоперации «вообще огонь».