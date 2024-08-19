В Госдуме высказались об идее запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями

Запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может только навредить, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат осудила соответствующую идею в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что группа депутатов от ЛДПР собирается внести в нижнюю палату законопроект, запрещающий иностранцам въезд в Россию на основании того, что они являются родственниками работающего в стране человека. Уточняется, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением, поскольку, если трудовой мигрант приезжает для того, чтобы получить вид на жительство, если он абсолютно законопослушен, если работает пусть даже на низкоквалифицированном рабочем месте, но качественно, и выполняет все нормы законодательства Российской Федерации, то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу», — высказалась парламентарий.

Бессараб напомнила, что сегодня Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который зачастую не хотят идти россияне. Поэтому, по ее мнению, подобные запреты могут лишь навредить.

«Если же граждане не выполняют законодательство, то мы приняли ряд нормативно-правовых актов, которые сегодня в отдельных случаях позволяют выдворять даже получившего гражданство с территории Российской Федерации, а в этом случае уезжает вся семья зачастую, поэтому, на мой взгляд, просто нужно следить за выполнением закона и только, но следить жестко, сразу выдворять с территории за те проступки, которые уже перечислены, и, может быть, такой список будет расширяться», — заключила собеседница «Ленты.ру».

До этого в Госдуме прозвучала инициатива повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов, работающих по патенту, до 30 процентов. Ратующие за это парламентарии полагают, что две трети работающих в России мигрантов трудятся по патенту и все заработанные деньги отправляют на родину. Между тем доходы иностранцев, по мнению законодателей, должны работать на бюджет России.