Варшаве придется сбивать российские ракеты над территорией собственного государства, если польские политики начнут принимать более активное участие в украинском конфликте, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что все красные линии западные страны уже давно переступили, но еще не доходили до использования ПВО.

Это приведет только к тому, что российские ракеты Варшаве придется сбивать и над территорией Польши. Ясно, что все красные линии западные страны в отношениях с Россией давно уже переступили — польские солдаты из натовского оружия убивают в нашей Курской области мирное население — но до использования ПВО еще не доходило, — пояснил Журавлев.

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По словам парламентария, если в Польше у власти остались адекватные политики, этого не произойдет. Депутат напомнил, что из всех европейских столиц польская расположена к России ближе всего.

И если в Польше еще остались адекватные политики у власти, этого и не произойдет. Надо понимать, что Варшава из всех европейских столиц к нам расположена ближе всего, и «Искандеры» из Белоруссии дотянутся в случае необходимости, — заключил парламентарий.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что республика готова изучить вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, официальный Киев не против таких действий со стороны Варшавы.