Политолог рассказал о темах переговоров Путина в Азербайджане

Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал рабочую поездку президента России Владимира Путина в Азербайджан и рассказал об основных темах переговоров российского лидера с его с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Накануне Владимир Путин прилетел в Азербайджан с государственным визитом. В пресс-службе Кремля отмечали, что во время переговоров главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. РИА Новости со ссылкой на подготовительные материалы к встрече отмечало, что во время поездки, помимо прочего, будет затронута тема азербайджано-армянского урегулирования.

У России сформировались очень хорошие отношения с Азербайджаном. Можно даже сказать, что сейчас именно Азербайджан является главным союзником и другом России в регионе. При этом все это происходит на фоне того, что Армения явно предает Россию и уходит на Запад – к США и Евросоюзу, к врагам России. И поскольку Армения отдаляется от РФ, США и ЕС начинают занимать проармянскую позицию, что плохо для Азербайджана. В результате Баку начинает занимать все более четкую антиамериканскую и антиевросоюзовскую позицию, сближаясь с Россией. Вот такая там образовывается геополитическая комбинация. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

В настоящее время Армения пытается взять на себя «роль модератора» азербайджано-армянского урегулирования, сотрудничая с США, Францией и Брюсселем, подчеркнул эксперт.

«Но Азербайджану такая роль Армении не нравится - Баку предпочитает видеть в качестве подобного модератора Россию. Естественно, Москва не против такого общего модераторства. Полагаю, заключение соответствующего договора тоже обсуждается [на встрече Путина и Алиева]», — отметил политолог.

По словам Маркова, одной из главных тем переговоров лидеров стран станут вопросы функционирования Зангезурского транспортного коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с его областью Нахчыван, а также Турцию с Россией через Азербайджан и Армению.

«Турция является одним из главных экономических партнеров России, через которого она обходит значительную часть санкций. Поэтому этот коридор и касающегося него договоренности очень важны. Однако Армения по научению США и Франции сейчас пытается все это блокировать, так что эта тема тоже будет затронута», — сказал эксперт.

Возможный военный конфликт Ирана с Израилем является другим важным предметом обсуждений Путина и Алиева, отметил политолог.

«Конфликт Ирана с Израилем может превратиться в большую войну. А у Азербайджана в Иране наверняка очень хорошо работает разведка, ведь практически каждый третий иранец – это этнический азербайджанец, плюс страны близко расположены друг к другу. То есть Баку должен быть хорошо осведомлен о текущей ситуации. А для России сейчас важно понять, будет ли там большая война, сможет ли она изменить ситуацию в регионе или во всем мире», — сказал Марков, добавив, что главы России и Азербайджана также затронут вопросы экономического сотрудничества стран и способов обхода антироссийских санкций.

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