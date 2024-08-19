Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по «Северным потокам»

Германия должна ответить на все вопросы России относительно подрыва газопроводов «Северный поток». Как сообщают «Известия», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В первую очередь, Германия должна перестать отказываться раскрыть те факты, которые не могла не обнаружить. Лавров отметил, что, когда требуемая информация не предоставляется по официальным каналам, но всплывает сразу в нескольких СМИ, это наводит на мысли об инсценировке. Глава ведомства не исключил, что вся эта «операция» задумана для того, чтобы увести общественное мнение от истинных исполнителей террористического акта.

«Позорно для Германии молча смиряться с тем, как ее лишили долгосрочной основы энергетического и экономического благополучия, которые были ключом к развитию страны долгие десятилетия в виде поставок по приемлемым ценам российского газа», — заключил министр.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест по делу о диверсии. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который является инструктором по дайвингу. В Польше заявили, что в июле он сбежал из страны на Украину. Позднее The Wall Street Journal заявила, что Владимир Зеленский изначально одобрил диверсию, а после попытался отменить свое решение, когда о происходящем узнало ЦРУ США. Однако на тот момент главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его команду.