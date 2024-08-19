Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была бы рада помочь мирному соглашению Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Как сообщает РИА Новости, такое заявление Путин сделал на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В понедельник, 19 августа, Путин и Алиев проведут в Азербайджане переговоры в узком и расширенном составах. Сообщалось, что на встречах будет обсуждаться двусторонняя и региональная повестка, а по итогам переговоров стороны подпишут несколько документов.

Президент России заявил, что Азербайджан нацелен на полное урегулирование ситуации в Карабахе, передает РИА Новости. Путин уточил, что он сообщит властям Армении об итогах своего визита в Баку.