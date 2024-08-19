Путин прибыл на переговоры в резиденцию Алиева

Глава российского государства Владимир Путин на "Аурусе" подъехал к площадке перед главным входом в президентский дворец в резиденции "Загульба". Его встретил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

К полудню столбики термометров поднялись до тридцати градусов. Однако Путин придерживался строгого официального дресс-кода и выбрал темный деловой костюм.

Президенты заняли места перед главным входом в здание. На мраморном полу для них был расстелен старинный традиционный азербайджанский ковер. Несмотря на то, что он был, как говорят, "с историей", ковер не потерял яркости красок.

Лидеры выслушали рапорт командира роты почетного караула. Затем оркестр исполнил государственные гимны Российской Федерации и Азербайджана. Церемония официальной встречи завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.

Путин и Алиев зашли в здание дворца, где после церемонии фотографирования стартуют российско-азербайджанские переговоры в узком составе.