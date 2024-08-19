Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что из-за атак Украины в Курской области Москва не рассматривает возможность переговоров с Киевом. Об этом он рассказал Life.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям». В МИД России подчеркивали, что тема переговоров поставлена на «долгосрочную паузу».

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«На данном этапе, с учетом этой авантюры, разговаривать мы не будем», - подчеркнул Ушаков.

При этом он заявил, что мирные предложения, ранее озвученные Путиным, не аннулированы. Ранее источники газеты The Washington Post рассказали, что в августе Россия и Украина должны были провести секретные переговоры в Катаре, но атака в Курской области сорвала эти планы.