Путин возложил венки к могиле Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь"

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

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Глава российского государства прибыл на Аллею почетного захоронения, где его ждали солдаты почетного караула. Вместе с ними Путин проследовал к мемориалу, где солдаты установили венок из красных роз.

Отметим, что мемориальный комплекс представляет собой аллеи, на которых похоронены видные азербайджанские деятели культуры, науки, литературы, Герои Советского Союза, политики, представители семьи Алиевых.

Российский президент также побывал на "Аллее шехидов" и почтил память людей, павших за независимость Азербайджана. На этом кладбище похоронены жертвы столкновений оппозиционных кругов Азербайджанской ССР с подразделениями советской армии, азербайджанцы, погибшие в Первой карабахской войне.

В 1998 году в самой высокой точке города был открыт Вечный огонь. Сейчас Аллея - центральный мемориал всем жертвам, павшим за независимость Азербайджана.

Отметим, что в Азербайджане Владимир Путин находится с двухдневным государственным визитом.