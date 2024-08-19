Захарова отреагировала на действия иностранных журналистов в Судже

Российские правоохранительные органы изучают фактологию, связанную с действиями журналистов газеты Washington Post в Судже Курской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Washington Post выпустила статью о ситуации в Судже. В публикации рассказывается, что журналистам издания удалось попасть на территорию Курской области в сопровождении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Захарова раскрыла цель отправки журналистов Rai в Курскую область

«Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы в отношении итальянских журналистов Rai News 24 Стефани Баттистини и Симони Трайни, которые вместе с войсками ВСУ попали в Курскую область. 16 августа посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в МИД России, где выразили решительный протест в связи с действиями съемочной группы. Позднее телекомпания заявила, что отозвала Баттистини и Трайни для того, чтобы «гарантировать их безопасность и личную защиту.