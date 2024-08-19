Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область стало большой ошибкой Владимира Зеленского, поскольку Киев задействовал свои единственные резервы. Газета.Ru

«Большая ошибка Зеленского — выступить в направление Курской области. Тем самым он бросил свои единственные резервы, которые не отправлялись в бой ранее. А на других фронтах он терпит поражение. Мы спокойно освобождаем шаг за шагом Донецкую область, продвигаемся на восточном фронте, в Запорожье», — сообщил Джабаров. «Я надеюсь, что мы погоним врага и дальше и что конец этого [киевского] режима будет совершенно бесславным», — добавил парламентарий. Lenta.ru