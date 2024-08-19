Президент РФ Владимир Путин примет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, прибывающего с визитом в Россию 20-22 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ли Цян приезжает по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина на 29-ю регулярную встречу руководителей правительств двух стран. Как отмечает кабмин, "стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов".

"Ли Цян также будет принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении правительства РФ.

Предыдущая встреча Путина и Ли Цяна прошла в Пекине в мае во время государственного визита российского лидера в КНР. Тогда президент РФ отметил, что в Москве ждут китайского премьера.