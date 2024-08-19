В МИД РФ оценили ситуацию с турбиной для «Северного потока»

Глава третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия и Германия не обсуждают возвращение Москве отремонтированной турбины для «Северного потока». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток», по которому Германия получала газ, с середины июня 2022 года работал не на полную мощность. В России это объяснили решением Канады, задержавшей возвращение необходимого оборудования - турбины Siemens - в Германию. В Канаде турбина находилась на ремонте. В итоге Канада все же доставила турбину в ФРГ, но к работе устройство так и не вернулось.

«На дипломатическом уровне эта проблема сейчас не обсуждается», - сообщил Тяпкин.

Он подчеркнул, что в ситуации с турбиной «крайне примечательна» хронология событий. На первом этапе Канада долго отказывалась вернуть агрегат, ссылаясь на санкции Запада против России. Затем Германия, заинтересованная в восстановлении поставок газа, уговорила Канаду отдать турбину «в порядке исключения».

Дипломат заявил, что в августе 2022-го власти Германии заявили о «принципиальной готовности» передать турбину России. Тогда же обсуждалась возможность предоставления «Газпрому» юридических гарантий, которые исключили бы санкционные риски, связанные с ремонтом.

Однако всего через месяц - в сентябре 2022 года - на «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были совершены атаки. Тяпкин отметил, что кто-то «был крайне заинтересован» в том, чтобы не допустить возобновления работы газопроводов.

Он добавил, что теперь для восстановления работы «Северных потоков» требуется не одна турбина, а серьезный ремонт. Дипломат подчеркнул, что «на беду немецких граждан и промышленности» в Берлине нет на это политической воли.