МИД: Россия ответит ФРГ в случае изъятия собственности в Берлине

Глава третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия примет меры в отношении немецкой недвижимости на своей территории, если Германия изымет российскую собственность в Берлине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Ранее депутаты берлинского отделения партии Христианско-демократический союз (ХДС) предложили изъять и продать российскую недвижимость в столичном районе Карлсхорст. Депутаты заявили, что доходы от продажи зданий можно было бы передать Украине. Журналисты спросили Тяпкина, насколько эта идея реализуема и каким может быть ответ Москвы.

«С учетом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя», - заявил дипломат.

Он напомнил об «абсолютно противозаконной» заморозке российских активов в западных странах. Тяпкин подчеркнул, что на Западе идет политическая дискуссия о возможности изъятия этих активов - «по сути, воровства».

Дипломат добавил, что МИД РФ внимательно следит за ситуацией вокруг российской недвижимости в Германии и быстро реагирует на «малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность» России.