Военный дирижер рассказал о любимой песне Путина

Российские военные оркестры, участвующие в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента Владимира Путина «С чего начинается Родина». Об этом ТАСС рассказал глава Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.

Дирижер вспомнил, как на одном правительственном мероприятии оркестр исполнил любимую песню, главы государства, хоть она и не входила в официальную программу. Однако музыканты были готовы к ней.

Гернец отметил, что вся страна знает, что Путин может самостоятельно исполнить композицию на фортепиано.

В июне Владимир Путин перечислил своих любимых композиторов классической музыки. По его словам, ему нравятся произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского, а также Франца Шуберта. Он признался, что его в целом очень привлекает фортепианная музыка.