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МИД РФ: Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва СП

Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва СП
© Газета.Ru

По словам дипломата, в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что предполагаемые исполнители террористических актов в Балтийском море "не связаны с каким-либо государством", "Немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", - предрек он. Тяпкин подчеркнул, что Россия не намерена мириться с подобным положением дел.

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Уже поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. "На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину", - резюмировал он.

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