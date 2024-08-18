МАГАТЭ развенчало один из мифов о пожаре на Запорожской АЭС

Специалисты МАГАТЭ опровергли информацию о том, что Россия якобы причастна к пожару на градирне Запорожской АЭС.

Об этом в своём Telegram-канале написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали фейк», — сообщил постпред, комментируя слух о том, что пожар был вызван российской стороной, которая на ЗАЭС «жгла автомобильные покрышки».

Захарова прокомментировала пожар на ЗАЭС

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что радиационная обстановка на территории ЗАЭС после атаки украинского беспилотника находится в норме.