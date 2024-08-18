Путин и Алиев встретились за неформальным ужином в Баку

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Баку встретился за неформальным ужином с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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В ужине также принимает участие супруга главы Азербайджана Мехрибан Алиева, которой Путин подарил букет цветов.

Во время встречи у резиденции Путин и Алиев обнялись, а затем тепло друг друга поприветствовали.

Ранее стало известно, что президент России прибыл в Азербайджан с двухдневным государственным визитом.