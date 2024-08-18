Захарова обратилась к Италии из-за ситуации с журналистами

Примеры восхваления итальянскими СМИ украинских неонацистов, позирующих в репортажах в атрибутике СС, привела официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также подчеркнула, что власти Италии должны отреагировать на подобные факты.

"Итальянские СМИ все больше напоминают орган НСДАП "Фелькишер Беобахтер" (газета, печатный орган Национал-социалистической немецкой рабочей партии - прим. ТАСС). Ждем реакцию официального Рима", - указала дипломат в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело против итальянских журналистов, которые незаконно проникли на российскую территорию для освещения нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область.

"И это, на мой взгляд, не самое большое преступление сотрудников телеканала RAI (Radiotelevisione italiana). Что справедливо возбудило общественность, так это то, что западные СМИ продолжают заниматься целенаправленной реабилитацией украинских неонацистов и ревизией решений Нюрнбергского трибунала, - обратила внимание дипломат. - Ранее корреспондент Иларио Пьянерелли уже отметился сюжетами про Бучу и погибшего неонациста из запрещенного в России "Правого сектора". Теперь он вышел на новый уровень, а лучше сказать - нырнул на новую глубину, взяв видеоинтервью у вэсэушника в кепке со знаком дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер". Кто не знает, это было элитное формирование, созданное на базе личной охраны Гитлера, позднее развернутое в 1-й танковый корпус СС".

По ее словам, на основании материалов Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, эта дивизия включена в список совершивших военные преступления на территории СССР.

МИД вызвал посла Италии из-за проникновения журналистов RAI в Курскую область