Посол Азербайджана: Путин и Алиев проведут насыщенный диалог в Баку

Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев проведут в Баку очень насыщенный диалог, двусторонние отношения находятся на высоком уровне союзнического взаимодействия. Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью ТАСС в преддверии государственного визита российского лидера в республику.

"Как уже объявлено, 18-19 августа Баку собирается принимать президента России Владимира Путина. Насколько я знаю, ожидается очень насыщенный диалог двух лидеров, - сказал дипломат. - Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия".

"В апреле этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Москве. Состоялась обширная беседа с российским президентом Владимиром Путиным, - отметил посол. - Были обсуждены очень многие вопросы. Наш президент принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летию БАМа. <...> Как вы знаете, отец Ильхама Гейдаровича, Гейдар Алиев, сыграл большую роль в строительстве и в завершении Байкало-Амурской магистрали. Лично его заслугу отмечали все участники встречи. <...> БАМ был не просто стройкой, а определенным символом советского периода. Надо сказать, что БАМ и сегодня работает на пользу современной России".