Путин прибыл в Азербайджан

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Баку, где 18-19 августа будет находиться с государственным визитом. В ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Основные официальные и рабочие мероприятия в графике российского лидера запланированы на 19 августа. Президент по традиции посетит Аллею почетного захоронения и возложит венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Затем Путин побывает на "Аллее шехидов" и почтит память людей, павших за независимость Азербайджана.

Программа государственного визита начнется с церемонии официальной встречи российского лидера с президентом Ильхамом Алиевым. Церемония пройдет в его загородной резиденции "Загульба" на берегу Каспийского моря. Планируется, что главы двух государств сначала пообщаются в узком формате, затем российско-азербайджанские переговоры продолжатся в расширенном составе. По итогам двух раундов переговоров будет принято совместное заявление лидеров, а также подписаны несколько межправительственных и других документов. По окончании церемонии подписания Путин и Алиев проинформируют представителей средств массовой информации об итогах переговоров.

Однако на этом программа визита Путина в Азербайджан не закончится. Алиев ознакомит своего российского коллегу с проектом Baku White City, нацеленным на восстановление и развитие восточной части столицы. Лидеры вместе проедут по территории "Белого города", а затем посетят Кафедральный собор Святых Жен-мироносиц. В ознаменование завершения визита Алиев даст государственный прием в честь своего российского гостя.