Слова, прозвучавшие на Украине о расплате за Курскую область, правильные, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, они отражают складывающуюся для Киева ситуацию.

То, что на Украине прозвучали такие заявления, это хорошо, это правильно. Они объективно отражают складывающуюся ситуацию для Украины, а точнее, чем обернется для них вторжение в Курскую область, — подчеркнул Цеков.

О расплате за Курскую область заговорил мэр Львова Андрей Садовый. По мнению сенатора, они не прислушаются к этим словам. На них обратят внимание только тогда, когда российская армия выдворит украинских солдат военным путем.

Многие считают, что ВСУ не просто выгонят из Курской области, а зайдут еще дальше, чтобы формировать санитарный район, о котором говорят наши руководители. Мы понимаем, что, если этого не сделать, у них будет желание организовать новые провокации, — добавил политик.

Цеков также усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский обладает глубокими знаниями, особенно в военном деле. Раньше он приказывал солдатам стоять на смерть, и у ВСУ что-то получалось, но сейчас Киев проигрывает. По мнению сенатора, завершит боевые действия только победа РФ.

В своем заявлении мэр Львова Андрей Садовый указал, что вторжение украинских военных в Курскую область имеет «страшную цену». Он призвал властей осознать это и помнить тех, кто за это расплачивается.