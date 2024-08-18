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Захарова прокомментировала данные о якобы срыве переговоров с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утверждения о якобы срыве контактов с Киевом по недопущению ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры, отметив, что никаких переговоров не велось.

Захарова прокомментировала данные о якобы срыве переговоров с Киевом
© РИА Новости

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало якобы готовившиеся в столице Катара переговоры представителей РФ и Украины. По данным газеты, "Украина и Россия собирались в этом месяце направить делегации в Доху для переговоров по важному соглашению о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре", которое якобы "могло привести к частичной приостановке огня".

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего, - отметила дипломат "Ведомостям". - Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется".

В США призвали начать переговоры с Россией и Украиной

По ее словам, угрозу безопасности Запорожской и Курской АЭС "создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада".

"Что касается Вооруженных сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По последним данным, в результате обстрела пострадали и поступили в медучреждения более 140 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 10 тыс. эвакуированных из приграничных районов области.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 3 160 военных, 44 танка и 43 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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