Захарова прокомментировала данные о якобы срыве переговоров с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утверждения о якобы срыве контактов с Киевом по недопущению ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры, отметив, что никаких переговоров не велось.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало якобы готовившиеся в столице Катара переговоры представителей РФ и Украины. По данным газеты, "Украина и Россия собирались в этом месяце направить делегации в Доху для переговоров по важному соглашению о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре", которое якобы "могло привести к частичной приостановке огня".

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего, - отметила дипломат "Ведомостям". - Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется".

В США призвали начать переговоры с Россией и Украиной

По ее словам, угрозу безопасности Запорожской и Курской АЭС "создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада".

"Что касается Вооруженных сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По последним данным, в результате обстрела пострадали и поступили в медучреждения более 140 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 10 тыс. эвакуированных из приграничных районов области.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 3 160 военных, 44 танка и 43 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.