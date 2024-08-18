Один из самых недружественных по отношению к Москве японских политиков Фумио Кисида отказался от переизбрания на пост главы правительства Японии, тем самым отправившись на «свалку истории», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.

Там указали, что премьер-министр, занимающий свой пост с октября 2021 года, столкнулся с большим количеством скандалов и проблем, включая инфляцию, коррупцию и демографию, что привело к обрушению его рейтинга и рейтинга Либерально-демократической партии, непрерывно управляющей Японией с 1945 года.

Кисида также «преуспел» в вопросе разрушения отношений с Россией и Китаем.

«Таким образом, один из самых недружественных для нашей страны политиков отправляется на "свалку истории"», — отметили в РАСПП.

Подчеркивается, что от нового японского премьера не стоит ожидать позитивных изменений в отношениях с Россией.

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