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В Совфеде объяснили желание бойцов ВСУ сдаваться в плен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен из-за изменившегося отношения к русским. Об этом Совфеда Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru.

В Совфеде объяснили желание бойцов ВСУ сдаваться в плен
© РИА Новости

По его словам, украинские пленные считают русских своими братьями. Сенатор поделился, что ему непонятно, за что сражаются украинцы.

«Они воюют со своими братьями, со своим прошлым, со своими предками», — отметил он.

Цеков добавил, что удивление также вызывала русофобская политика Киева, подчеркнув, что два славянских народа всегда были «одной крови». Однако, по его словам, сейчас украинцы начинают иначе относиться к спецоперации и больше не хотят воевать за президента страны Владимира Зеленского.

«Люди начали понимать, поэтому сдаются», — заключил сенатор.

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