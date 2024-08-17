Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен из-за изменившегося отношения к русским. Об этом Совфеда Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, украинские пленные считают русских своими братьями. Сенатор поделился, что ему непонятно, за что сражаются украинцы.

«Они воюют со своими братьями, со своим прошлым, со своими предками», — отметил он.

Цеков добавил, что удивление также вызывала русофобская политика Киева, подчеркнув, что два славянских народа всегда были «одной крови». Однако, по его словам, сейчас украинцы начинают иначе относиться к спецоперации и больше не хотят воевать за президента страны Владимира Зеленского.