В Госдуме нашли лучшее применение Cybertruck Кадырова, чем отправка на СВО

Cybertruck, который оказался в распоряжении главы Чечни Рамзана Кадырова, не имеет смысла отправлять на СВО, потому что там нет станций для его зарядки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, машину лучше продать, а вырученные деньги потратить на нужды СВО, например, купив беспилотники.

Хороший, щедрый жест, но зачем он зоне СВО? Там же нет электростанций для зарядки. Может быть, в Донецке есть у какой-нибудь статусной девицы — специально поставили. А так он будет бесполезен, — пояснил Милонов.

Депутат отметил, что в ДНР больше ценятся машины, которые можно заправить всем чем угодно, включая не очень качественный бензин. Парламентарий предложил продать Cybertruck какому-нибудь «московскому понторезу», а затем помочь российским бойцам в зоне СВО.

Илон Маск прислал Кадырову Cybertruck, который пойдет на СВО

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что американский миллиардер Илон Маск подарил ему Cybertruck. Глава республики поблагодарил бизнесмена и признался, что ему очень понравился автомобиль, который оказался очень удобным и маневренным. Кадыров обратился к Маску с предложением посетить Грозный и добавил, что примет его как самого дорогого гостя.