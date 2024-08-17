Киев, по поступающей из ряда источников информации, приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, рассказала представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. В связи с этим, добавила она, МИД РФ призывает международные организации осудить возможные акции ВСУ. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Действия Киева в отношении АЭС создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, подчеркнула Захарова.

МИД РФ, отметила дипломат, призывает ООН и МАГАТЭ незамедлительно выступить с осуждением готовящихся властями Украины провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности КуАЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.

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Захарова отметила, что все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский режим Владимира Зеленского.

Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями, резюмировала представитель МИД.