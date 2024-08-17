Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Бутин назначен первым замглавы дипломатического ведомства.

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Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бутин родился в 1964 году, окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Владеет английским и японским языками.

С 1996 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства иностранных дел РФ и за рубежом, в частности в Японии. В 2017-2023 годах руководил секретариатом главы МИД РФ. С мая 2023 года - заместитель министра иностранных дел РФ, курировал вопросы кадровой работы и генерального секретариата.