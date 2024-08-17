Россия удивила бойцов ВСУ хорошими дорогами и порядком, что повлияло и на участившиеся случаи сдачи в плен, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, украинцам рассказывали, что Россия ворует унитазы и электрические чайники, но украинцы, попав в Россию в ходе нападения на Курскую область, увидели, какая Россия на самом деле.

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Иностранные журналисты пишут, что их удивило состояние дорог в Курской области по сравнению с Сумской областью. Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ, — подчеркнул Цеков.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов ранее сообщал, что в Курской области взяли в плен троих военнослужащих ВСУ, среди них — боец бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, российские военные также подбили в Курской области пять пикапов и пять бронемашин, два грузовика и робот-дрон разминирования.

В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области

Кроме того, источники в силовых структурах рассказали, что под Курском целое подразделение 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины попросилось в плен ВС РФ через мессенджер. Речь идет о 24 бойцах, которые написали в Telegram-канал, созданный специально для этого.

Ранее украинский военный Сергей Завадский сообщил, что российские военнослужащие взяли его в плен без единого выстрела на Курском направлении, просто «вышли на контакт». По его словам, условия содержания пленных хорошие, нареканий нет.