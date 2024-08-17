Россия призвала МАГАТЭ дать оценку удару ВСУ по Запорожской АЭС

Руководство МАГАТЭ должно дать однозначную оценку очередной атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. С соответствующим комментарием выступил и.о. постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов.

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Как отметил дипломат, в сложившейся ситуации Москва допускает созыв внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, в процессе обсуждения находятся переговоры делегации РФ с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.

Устинов также призвал высокопоставленных представителей организации предостеречь киевский режим от дальнейших ударов по атомной станции.

"Молчание по этому поводу лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность", - подчеркнул дипломат.

Устинов напомнил, что нападение на ЗАЭС идет вразрез с принципами ядерной безопасности, представленными Гросси еще в 2022 году. Как указал российский дипломат, теперь сам гендиректор МАГАТЭ и должен выступить с оценкой атак ВС Украины на объект.

Как сообщалось ранее, сегодня утром беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, используемую персоналом станции. Директор ЗАЭС назвал инцидент попыткой теракта.