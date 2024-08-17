Глава одного приграничного района Курской области описал обстановку в регионе

Обстановка в Льговском районе Курской области стабилизировалась, а власти занимаются решением вопросов обеспечения жителей товарами первой необходимости. Об этом Сергей Коростелев на своей странице во «ВКонтакте» по итогам расширенного заседания оперштаба.

«Провели очередное заседание оперштаба Льговского района. Обстановка в регионе стабильная. Сейчас с главами сельских советов делаем все возможное, чтобы обеспечить жителей продуктами и товарами первой необходимости», — сообщается в публикации.

Также Коростелев отдельно поблагодарил людей, которые помогают и поддерживают российских военных, оказывая им «всевозможную помощь».

9 августа Сергей Коростелев назвал ситуацию в районе напряженной, но контролируемой. По его словам, сельские населенные пункты и город Льгов будут патрулировать. Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней нужды во время действия сигнала воздушной тревоги.