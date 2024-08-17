Захарова ответила на заявления Баха о гендерной идентичности спортсменов

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента МОК Томаса Баха относительно гендерной идентичности спортсменов-олимпийцев. Комментарий дипломата опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Накануне Бах заявил, что якобы нет научного способа провести различия между мужчинами и женщинами.

«Достойно сожаления, что президент МОК Т.Бах использовал своё служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности», — подчеркнула Захарова.

Дипломат пояснила, что свои «сомнительные решения» по допуску проваливших гендерные тесты боксеров на Олимпийский турнир Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями и откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса.

Кроме того, уточнила представитель МИД, функционер говорил о мнимом отсутствии научного способа отличить женщину от мужчины. Она добавила, что до сих пор у здравомыслящей части человечества никаких вопросов по гендерной теме не возникало.

«В мире есть только два пола — мужской и женский. Как следствие, существуют мужские и женские спортивные состязания», констатировала Захарова.

Дипломат резюмировала, что старания Баха привнести в Игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату.