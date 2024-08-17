В Совфеде отреагировали на предполагаемое использование HIMARS под Курском

Россия должна уничтожать западное оружие сразу, как оно появляется на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.ру».

Таким образом он прокомментировал предполагаемое использование Вооруженными силами Украины американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по Курской области РФ.

По словам Джабарова, высшее политическое и военное руководство России будет решать, каким должен быть ответ на эти удары.

При этом сенатор заметил, что было бы целесообразно наносить удары по украинским логистическим центрам, которые получают западные вооружения из-за рубежа — морские порты, железнодорожные станции, тоннели, аэродромы.

16 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.

По словам дипломата, ВСУ ударили по мосту через реку Сейм Глушковского района, в результате чего объект инфраструктуры был полностью разрушен.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.