Посольство России заявило о готовности к переезду в новую столицу Индонезии

Посольство России готово к переезду в новую столицу Индонезии Нусантару, заявил российский посол Сергей Толчёнов.

«Вопрос переезда будет непростым и финансово затратным. Тем не менее мы будем готовы действовать в рамках выданных властями Индонезии рекомендаций», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, посольство с уважением относится к любому решению правительства Индонезии по вопросам внутренней политики.

Ранее сообщалось, что с 4 по 8 ноября 2024 года в провинции Восточная Ява пройдут первые в истории совместные военно-морские учения Индонезии и России «Орруда-2024».