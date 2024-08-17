Антонов заявил, что США окончательно встали на путь тотальной цензуры
Власти Соединенных Штатов окончательно встали на путь тотальной цензуры, преследуя по всей стране тех, кто якобы работает на российское правительство. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя обыск в доме американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса.
По словам дипломата, "наскоки властей США на телеведущего Первого канала - один из многих фактов разворачивающейся здесь с новой силой "охоты на ведьм".
"Все это на фоне электоральной президентской кампании. По всей стране ведется преследование тех, кто якобы работает на российское правительство в нарушение законодательства об иноагентах", - заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского дипломатического представительства. "Местные правящие круги окончательно встали на путь тотальной цензуры. Свобода слова в современных США священна только при условии, что это слово проамериканское. Все несогласные подлежат политической инквизиции, особенно когда это касается тех, кто борется с навязыванием однобоких и предвзятых взглядов на Россию", - подчеркнул дипломат, отметив, что в посольстве РФ "обеспокоены происходящим".
Вашингтон, по словам Антонова, "погряз в двойных стандартах в области демократии и свободы слова". "Неугодными объявляются сотни людей лишь за то, что они осмеливаются прекословить политике администрации. Им запрещают иметь собственную точку зрения. Взломы жилья, обыски, изъятие документов - вот небольшой перечень действий американских спецслужб", - продолжил дипломат.
По его словам, американские власти "с легкостью нарушают собственные каноны, предусмотренные первой поправкой" к американской конституции, "стала нормой расправа над инакомыслием". "Одновременно чиновники продолжают читать нотации всему миру о демократических ценностях и правах человека", - подчеркнул посол. Все это, по словам Антонова, "напоминает мрачные времена маккартизма".
При этом Антонов подчеркнул, что лично знает Саймса "как талантливого политолога, обладающего глубокими знаниями политической системы США, внутренней и внешней политики государства". "Бывал ранее в гостях в возглавляемой им НПО "Центр за национальный интерес". Спорил там о судьбах российско-американских отношений. Все это было в рамках цивилизованных дискуссий при уважительном отношении к мнению оппонента", - подчеркнул глава российского диппредставительства.
Обыск в доме Саймса
Накануне Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило ТАСС информацию об обыске в доме Саймса в штате Вирджиния. Саймс в беседе с ТАСС подтвердил, что не был официально уведомлен об обыске ФБР в его доме, который был проведен 13 августа. Госдепартамент пока не ответил на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать произошедшее.
Политолог, историк и телеведущий Саймс родился в 1947 году в Москве, в 1973 году он эмигрировал в США. В 2023 году он модерировал пленарную сессию с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ, а в июне участвовал в закрытой встрече главы государства после его выступления в МИД.