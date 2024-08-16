"Оторопь у любого историка": МИД России оценил армянский школьный учебник

Российский МИД прокомментировал новый школьный учебник по истории Армении. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщили в МИД, учебник дает ложную, по мнению российского ведомства, трактовку событий, во время которых Восточная Армения вошла в состав Российской империи. В частности, этот процесс назван в новом учебнике «аннексией».

«Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка. Если почитать серьезные источники, в т.ч. армянские, можно увидеть совершенно другие подходы к мирному договору 1828 года. До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности". Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», — заявили в МИД.

При этом ранее российский МИД уже указывал на свое недовольство новым учебником истории в Армении.